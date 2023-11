Novos órgãos sociais da Cáritas Diocesana de Santarém tomaram posse

A sala de actos do Seminário de Santarém foi o local escolhido para a tomada de posse dos órgãos sociais da Cáritas Diocesana de Santarém. No dia 4 de Novembro, dia seguinte à celebração do 47ºaniversário da instituição, tomaram posse Vasco Sá Nogueira, que substitui Maria Túlia Correia como presidente, e Maria Teresa Serrano, que passa a ser a nova vice-presidente substituindo José Rodrigues. José Eduardo Branco passa ocupar o cargo de secretário, João Coelho permanece no papel de tesoureiro, tal como Zélia Lopes e Elmano Barbosa no de vogais, juntando-se Pedro Caetano. No conselho fiscal Alzira Ferreira assume o papel de presidente, António Anjinho de secretário e José Rodrigues de vogal.

Vasco Sá Nogueira afirma que um dos objectivos do actual mandato é tentar ampliar a área de abrangência para alguns grupos que actualmente ainda não trabalham em rede ao nível da Diocese. Maria Túlia Correia, presidente cessante, esteve a liderar os destinos da Cáritas Diocesana de Santarém desde 2013. Tem uma vasta experiência adquirida no trabalho que realizou na Cáritas Paroquial de Tomar, tempo durante o qual pôde contactar com as camadas mais vulneráveis da população. A O MIRANTE explica que realizava o levantamento das necessidades da população mais vulnerável caminhando, sozinha ou acompanhada, nos diferentes bairros da cidade e freguesias.

Na tomada de posse marcaram presença D. José Traquina, bispo da Diocese de Santarém, e Rita Valadas, presidente da direcção da Cáritas Portuguesa.