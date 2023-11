Concentração em Santarém pela paz e pelo povo palestiniano

O Conselho Português para a Paz e Cooperação vai realizar uma concentração com o lema "Pela Paz no Médio Oriente e pelos direitos do Povo Palestiniano", que vai decorrer esta quarta-feira, 8 de Novembro, pelas 18h00, em frente ao W-Shopping, Santarém. A organização justifica a iniciativa com o “agravamento da escalada de guerra no Médio Oriente e ao massacre em Gaza levado a cabo por Israel”.