Conferência em Santarém sobre voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral

Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão promove mais uma assembleia no dia 9 de Novembro, pelas 18h30

“O voo ao Brasil em 1922 por Gago Coutinho e Sacadura Cabral” é o tema de mais uma conferência promovida pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. A sessão está agendada para quinta-feira, 9 de Novembro, pelas 18h30, no no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém, e terá como orador Mário Nunes Correia. A visualização do evento pode ser feita também através da plataforma ZOOM.