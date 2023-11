Dadores da Póvoa de Santa Iria promovem duas novas colheitas

A Associação de Dadores Benévolos de Sangue da Póvoa de Santa Iria anunciou a realização de duas novas colheitas a 11 e 12 de Novembro. A primeira sessão ocorrerá no sábado, 11 de Novembro, das 09h00 às 13h00 em parceria com a União de Freguesias de Alhandra, S. João dos Montes e Calhandriz e a Comissão Social de Freguesia. O evento contará também com a colaboração do Agrupamento de Escuteiros 1164 de Alhandra. Esta sessão terá lugar na Unidade Móvel de recolha que estará estacionada na Avenida Afonso de Albuquerque, junto à Escola Básica nº 2 Alhandra.

A segunda sessão está agendada para domingo, 12 de Novembro, das 08h30 às 12h30 e terá como local a sede da associação, situada na Avenida Antero de Quental, Bairro CHEPSI, na Póvoa de Santa Iria. Segundo informa a associação em comunicado, na recolha de sábado, 4 de Novembro, estiveram presentes 45 doadores. As sessões de colheita de sangue desempenham um papel fundamental na manutenção dos níveis de sangue necessários para o funcionamento de hospitais e clínicas. A participação activa da comunidade é vital para garantir que os stocks de sangue estejam sempre disponíveis para aqueles que precisam.