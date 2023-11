Detido suspeito de disparar contra casa no concelho de Ourém

Um homem de 49 anos suspeito de ser o autor de disparos dirigidos a uma habitação e aos seus ocupantes, em Maio, no concelho de Ourém, foi detido. Em comunicado, a Polícia Judiciária (PJ) explicou que, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e num inquérito dirigido pelo Departamento de Investigação e Acção Penal de Santarém, “deu cumprimento a mandados de busca domiciliária e não domiciliária que visaram o presumível autor de disparos com arma de fogo”.

Segundo a PJ, os factos ocorreram em 28 de Maio, “correspondendo a disparos de arma de fogo dirigidos a habitação e seus ocupantes, cujo contexto motivacional não foi ainda concretamente determinado”. No decorrer da acção policial realizada foram recolhidos elementos de prova que permitiram o cabal esclarecimento dos factos, designadamente a apreensão de cinco armas de fogo e 255 munições de diversos calibres que o detido possuía ilegalmente.

Fonte da PJ afirmou à agência Lusa que quando os disparos foram feitos contra a habitação “estavam lá os seus ocupantes”, referindo ser “possível que as armas apreendidas possam ter sido usadas no crime”. Ainda de acordo com este responsável da PJ, em causa estão os crimes de “dano com arma de fogo e posse de armas proibidas”.