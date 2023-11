Encontrado corpo do jovem que estava desaparecido no Porto Alto

O corpo de Xuefeng Zhou, o jovem de 16 anos que estava desaparecido desde segunda-feira, 30 de Outubro, na localidade do Porto Alto, freguesia de Samora Correia, foi encontrado sem vida na tarde desta quarta-feira, 8 de Novembro, confirmou a O MIRANTE fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).

As autoridades e bombeiros foram accionados depois de um pescador ter, acidentalmente, encontrado o corpo no rio Almansor, próximo da ponte do Porto Alto, pelas 17h00. Recorde-se que já tinham sido realizadas buscas quer no Almansor quer no rio Sorraia, mas sem sucesso.

O corpo resgatado apresentava alguns sinais de decomposição, mas, ainda assim, foi possível a sua identificação. De qualquer forma, adiantou a mesma fonte, seguirá para autópsia também para que sejam apuradas as causas da morte.

A família foi chamada ao final da tarde desta quarta-feira ao posto da GNR de Samora Correia para que lhe fosse comunicado que o corpo resgatado do rio corresponde ao do jovem, mais conhecido como Afonso ou Fon Fon.

Xuefeng Zhou vivia com os pais e a irmã numa habitação próxima das instalações da Associação Recreativa do Porto Alto e frequentava o nono ano na Escola Básica do Porto Alto. Tinha sido visto pela última vez na manhã de 30 de Outubro quando saiu de casa, supostamente para ir para a escola, onde não chegou a entrar. O caso estava a ser investigado pela Polícia Judiciária.