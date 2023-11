Encontro de coordenadores municipais de Protecção Civil em Ferreira do Zêzere

O Centro Cultural Alfredo Keil, em Ferreira do Zêzere, vai receber na sexta-feira, 10 de Novembro, o 1º Encontro Nacional de Coordenadores Municipais de Protecção Civil, com cerca de 150 participantes de todo o país.

A primeira edição do encontro, que começa às 10h00, tem um programa de trabalhos que incidirá sobre as diferentes actividades e funções de Coordenação Municipal de Protecção Civil, com perspectivas e exemplos de trabalho das várias zonas do país, a par da actividade da coordenação municipal de protecção civil no controlo da vespa velutina e outros temas a introduzir pelos coordenadores municipais.

O evento é organizado pelo município de Ferreira do Zêzere, tendo como comissão executiva organizadora os Coordenadores Municipais de Protecção Civil do Médio Tejo.