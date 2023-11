Moradores do Sobralinho não querem destruição de zona verde para dar lugar a estacionamento

Os moradores da urbanização situada no Largo Armindo Sttau Monteiro, no Sobralinho, concelho de Vila Franca de Xira, não querem que a Câmara de Vila Franca de Xira destrua uma zona verde ali existente para criar 17 novos lugares de estacionamento e prometem luta contra o projecto. Já entregaram ao presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, uma carta com 62 assinaturas onde tentam sensibilizar o autarca para não destruir uma praceta florida a troco de alguns lugares de estacionamento.

“O Sobralinho precisa com urgência de um parque de estacionamento digno e de futuro e não de soluções que em nada passam pela destruição da praceta”, lamenta António Corte Real, um dos moradores que está a lutar contra o projecto. O documento foi entregue ao autarca na última reunião de câmara e reúne as assinaturas de moradores dos seis prédios ali existentes. Os signatários requerem o aprofundamento do debate público sobre a solução e manifestam o seu “profundo descontentamento e veemente oposição” à ideia de eliminar o espaço público existente. Isto porque, no entender dos moradores, não se encontra suficientemente fundamentada a necessidade de eliminar a escassa área verde existente no local.

A eliminação daquela área, diz quem ali vive, vai acentuar o défice de espaços verdes existentes no Sobralinho e contribuirá para a acentuação da artificialização do espaço urbano da localidade. “Sendo notória a actual preocupação das autoridades governativas em minimizar o impacto ambiental dos automóveis, não se compreende que queiram dar prioridade aos automóveis em detrimento do bem estar dos vossos poucos e pacatos fregueses”, critica.

Outro morador, Paulo Gomes, diz que o primeiro esboço apresentado pela câmara “não deu nenhum resultado” e questiona a boa aplicação dos dinheiros públicos naquele projecto. “Estou indignado por ver a destruição de uma zona verde para instalar oito lugares de estacionamento. Digo oito porque é o que resta depois de tirar dois lugares para carregamento eléctrico, dois para deficientes e da eliminação dos lugares em espinha. Destruir uma zona verde por tão precária opção?”, lamenta.

O presidente da câmara de VFX, Fernando Paulo Ferreira, perante as queixas, não disse que o projecto seria abandonado, revelando, pelo contrário, que está em fase final. “Esta é uma obra mais larga que começa na Rua Manuel Joaquim dos Reis para criar condições de pedonalidade no Sobralinho e regularizar o estacionamento naquela área. É uma rua em que as pessoas estacionam em cima dos passeios e impedem os peões de circular”, defende. Para o autarca socialista, a zona verde que os moradores mencionam “não é grande nem consolidada” porque é usada para estacionar viaturas, com estacionamentos de longa duração como acontece com uma roulote. Os moradores prometem endurecer a luta.