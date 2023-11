Associação de Solidariedade Social da Fajarda vai a votos

A Associação de Solidariedade Social da Fajarda (ASSF) reúne em Assembleia-Geral eleitoral dia 16 de Dezembro, entre as 14h00 e as 18h00, e tem como ponto único na ordem de trabalhos a eleição dos órgãos sociais para o quadriénio 2024/2027. A mesa de voto vai estar na sede da associação e se há hora marcada não estiverem presentes a maioria dos associados a reunião começa meia-hora depois. As listas candidatas têm de ser entregues na secretaria da ASSF até às 17h00 do dia 29 de Novembro.

Para dia 25 de Novembro, pelas 14h30, está agendada a Assembleia-Geral para discutir a proposta de orçamento e actividades para o ano 2024.