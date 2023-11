Autarcas aprovam empresa intermunicipal de transportes da Lezíria do Tejo

Proposta colheu unanimidade no conselho intermunicipal da Lezíria do Tejo e vai agora ser submetida à apreciação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) decidiu criar uma empresa de transportes públicos rodoviários para operar no seu território. Uma deliberação que já estava previamente anunciada. A proposta foi aprovada por unanimidade, no dia 7 de Novembro, em reunião do conselho intermunicipal, órgão que integra os presidentes dos 11 municípios que constituem a CIMLT.

O processo vai agora ser submetido à apreciação da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) e, depois do parecer dessa entidade, será colocado à votação pelos executivos camarários e assembleias municipais dos onze concelhos da Lezíria do Tejo, disse a O MIRANTE Pedro Ribeiro, presidente da CIMLT. Esta decisão da CIMLT implica a cessação dos contratos com as duas operadoras que há muitos anos prestam esse serviço no território da Lezíria do Tejo - a Rodoviária do Tejo e a Ribatejana. Mas essas empresas poderão continuar a prestar o serviço de transportes públicos rodoviários no período transitório até à nova empresa intermunicipal estar em condições de funcionar. Isto caso as negociações nesse sentido cheguem a bom porto.

Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE.