Direitos das pessoas com demência em debate em Rio Maior

A Associação Alzheimer Portugal vai realizar a sua conferência anual em Rio Maior, abordando este ano o tema dos direitos das pessoas com demência. O evento realiza-se no Cine-teatro de Rio Maior na sexta-feira, 17 de Novembro, e a sessão de abertura, às 09h30, conta com as intervenções da presidente da direcção nacional da Alzheimer Portugal, Rosário dos Reis, do presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação, Rodrigo Ramos, e do presidente da Câmara de Rio Maior, Luís Filipe Dias. A participação na conferência é gratuita mas de inscrição obrigatória online.

Os painéis abordam temáticas como os desafios das pessoas que vivem com demência de início precoce (11h50), o direito à intimidade e vivência da sexualidade das pessoas com demência (14h30) e os avanços e desafios da efectivação dos direitos das pessoas com demência (16h00). Há espaço para debate no fim de cada painel e a iniciativa terá testemunhos na primeira pessoa de quem vive com demência e a apresentação de programas que visam ajudar os cuidadores a desempenhar melhor a sua função. O evento termina às 17h20 com algumas conclusões de Rosário dos Reis e do director do Centro Distrital da Segurança Social de Santarém, Renato Bento.

Segundo um relatório da Acta Médica Portuguesa (AMP), a revista científica publicada pela Ordem dos Médicos, a incidência e prevalência de demência e de Alzheimer aumentam com a idade, duplicando a cada cinco anos após os 60. A Organização Mundial de Saúde estima que em todo o mundo existam 47,5 milhões de pessoas com demência, número que pode atingir os 75,6 milhões em 2030 e quase triplicar em 2050. A doença de Alzheimer representa cerca de 60 a 70% dos casos de demência.

Em Portugal não existe um estudo que retrate a situação e por isso a Associação Alzheimer Portugal tem como referência os dados de 2019 da Alzheimer Europe que apontam para mais de 193.500 pessoas com demência em Portugal. No relatório “Uma visão da saúde 2017”, da Organização Europeia de Cooperação Económica (OCDE), são apresentados novos dados em como Portugal é o quarto país com mais casos por cada mil habitantes. De acordo com este relatório, a estimativa do número de casos sobe para mais de 205 mil, número que se estima que suba para os 322 mil até 2037.