Orçamento participativo de Azambuja teve onze propostas vencedoras

O Orçamento Participativo de Azambuja, com uma verba de 120 mil euros, contou este ano com 11 projectos vencedores, entre eles a construção de um miradouro, de um anfiteatro e de um parque infantil. Em comunicado, a Câmara Municipal de Azambuja indica que na edição deste ano do Orçamento Participativo foram apresentadas 36 ideias de investimento, das quais 11 saíram vencedoras, resultantes de 436 votos.

Para a edição deste ano do Orçamento Participativo a Câmara de Azambuja disponibilizou uma verba global de 120 mil euros, contemplando cada projecto com um valor máximo de 15 mil euros. Entre os 11 projectos vencedores está a construção de um miradouro, de um anfiteatro, de um parque infantil, o embelezamento do Largo da República (Aveiras de Cima) e a colocação de um estacionamento de bicicletas no Parque da Milhariça (Aveiras de Cima).

A descrição e os fundamentos de cada uma das propostas vencedoras podem ser consultados na plataforma op.cm-azambuja.pt. “A iniciativa do Orçamento Participativo pretende incentivar o envolvimento ativo e construtivo dos cidadãos, alargando os espaços de diálogo entre os eleitos, os técnicos municipais e a população”, sublinha a autarquia.