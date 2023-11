Associação SGR da Fajarda organiza evento para continuar a ajudar famílias

A Associação SGR (Servir-Gostar-Resolver) Solidário da Fajarda, no concelho de Coruche, presta apoio a 30 crianças e 40 adultos e necessita de uma viatura para continuar a chegar às famílias. Com esse fim, a associação está a organizar o evento Magusto Solidário no Pavilhão Multiusos de Coruche, sábado, 11 de Novembro, a partir das 20h30. A pulseira de entrada tem um custo de 2,5 euros e dá direito a uma bebida e a um cartucho de castanhas. Durante o evento vai decorrer um concurso para o melhor chapéu magusteiro, baile com João Alves e música com o DJ Francisco Rouxinol.

As pulseiras podem ser adquiridas na associação; Papelaria Central, na Fajarda; loja Doces Tentações, no Centro Comercial Horta da Nora, em Coruche; Caprichos de Beleza, em Coruche; Katilar, junto ao Mr. Rino, em Coruche; Fábrica dos Sonhos (Padaria do Romão), em Coruche; Coruja Produções, em Coruche; e Loja do Gibas, em Coruche.