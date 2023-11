Azambuja quer reduzir tempo dado à oposição

O Partido Socialista (PS), que governa a Câmara de Azambuja em acordo com a CDU, decidiu levar à última reunião pública do executivo uma proposta de alteração ao regimento para reduzir o tempo de intervenção dos vereadores da oposição e fixar o tempo destinado ao período antes da ordem do dia (PAOD) sem possibilidade de prolongamento. Os socialistas defendem ainda uma alteração à forma como se convocam as alterações às datas das reuniões. A proposta não agradou à oposição social-democrata, mas nem foi a votos porque acabou por ser retirada pelo presidente do município, Silvino Lúcio, por ser contrária à lei.

O documento propunha que em cada sessão ordinária o PAOD, que trata de assuntos gerais de interesse para o concelho, passasse a ter a duração máxima de 70 minutos, ao invés dos 60 minutos em vigor com possibilidade de prolongamento por decisão do presidente.