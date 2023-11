Tiroteio na Malvarosa em Alverca provoca um ferido e assusta moradores

Passavam poucos minutos da hora de jantar desta quinta-feira, 9 de Novembro, quando um tiroteio em plena urbanização da Malvarosa, em Alverca, assustou os moradores.

O caso aconteceu na rua Engenheiro Aurélio Galhardo Coelho e alguns residentes ouviram os disparos, assistiram aos desacatos e foram os primeiros a chamar a polícia. Uma discussão entre jovens, na casa dos 16/20 anos, que não serão moradores da urbanização, acabou com vários tiros disparados e, segundo fonte hospitalar, pelo menos um ferido que teve de dar entrada nas urgências do hospital. Dois suspeitos conseguiram fugir, um deles visivelmente ferido.

A polícia cortou os acessos à rua e a investigação criminal esteve no local até perto da meia noite a procurar por vestígios e indícios do ataque, incluindo invólucros das munições disparadas.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE