Almeirim aproveita PRR para renovar tecnologia do cine-teatro

A Câmara de Almeirim vai aproveitar os benefícios do PRR - Plano de Recuperação e Resiliência - para modernizar o sistema de imagem e som do cine-teatro da cidade gastando apenas perto de 35 mil euros. No âmbito do programa europeu que injectou 16 mil milhões de euros no país, para mitigar impacto económico e social da crise, o município vai receber 150 mil euros do Governo para comprar os equipamentos que permitam ter cinema e som digital no espaço.

A aquisição do “equipamento de projecção digital de cinema e tecnologia” foi adjudicado à empresa Stage Concept, Lda pelo valor total de 184.787 euros através de concurso público. A empresa, com sede na Venda do Pinheiro, comercializa equipamentos e desenvolve sistemas em áreas como as comunicações cénicas, mecânica de cena, projecção, sonorização, conferências e tradução simultânea. Na sua página na internet a empresa refere que oferece soluções integradas para projectos em áreas como teatros, auditórios, centros de congressos, casinos ou centros multiusos.

Esta medida a que a autarquia recorreu assenta numa das três dimensões estruturantes do plano, que é a da transição digital sendo que as outras são resiliência e transição climática.