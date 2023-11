Bicicletas de uso partilhado entram finalmente em funcionamento em Torres Novas

A Câmara de Torres Novas colocou, no último dia de Outubro, em circulação vinte bicicletas eléctricas de uso partilhado e em funcionamento quatro estações de carregamento, dando assim cumprimento a uma medida já anunciada em 2021. Paralelamente, o município está a realizar uma candidatura em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo para a disponibilização de mais 26 bicicletas eléctricas e mais sete estações para aumentar a oferta das Bicicletas Urbanas Torrejanas Eléctricas (BUTE).

Reconhecendo que estavam há já alguns meses a aguardar que o serviço entrasse em funcionamento, o vereador João Trindade justificou, na última reunião do executivo, a demora do arranque das BUTE com “constrangimentos com o carregamento das bicicletas” que, garantiu, já está ultrapassado e com a demora na “aprovação da aplicação” na Play Store, que também já foi validada.

As estações estão há largos meses instaladas no Jardim Municipal da Silvã; Largo D. Diogo Fernandes de Almeida, que fica perto do Parque Almonda e Rodoviária; Rua da Várzea, junto aos supermercados Lidl e Intermarché; e no Largo General Humberto Delgado. Quanto às novas sete estações, vão ser implementadas, entre outros locais estratégicos, na Escola Básica com Ensino Secundário Artur Gonçalves, Escola Profissional de Torres Novas, Escola Secundária Maria Lamas, Praça 5 de Outubro e junto à estação de Riachos.

A demora da entrada em funcionamento das BUTE mereceu as críticas do vereador social-democrata Tiago Ferreira, que lamentou que as bicicletas fossem colocadas à vista de todos sem poderem ser utilizadas. “Vemos as bicicletas mas não lhe podemos mexer, é pena [porque] que este projecto de importância para a mobilidade já devia estar a funcionar. (…) É assim que o PS trabalha: a adiar a instalação de projectos que são importantes”, disse, reconhecendo, porém, o empenho do vereador socialista que tem o pelouro da Rede Ciclável.

O projecto da Rede Ciclável de Torres Novas, lê-se no regulamento para as BUTE, é um dos contributos do município para o cumprimento das metas do processo de descarbonização assumido pelo país.



Como funcionam as BUTE

Tal como é explicado nas estações, o sistema de bicicletas partilhadas de Torres Novas funciona com recurso a um cartão de utilizador (físico ou virtual), ou Cartão BUTE. Segundo o regulamento disponibilizado na página do município, a adesão ao cartão pode ser feita através do site da câmara municipal, a app, ou no Posto de Turismo, situado na Praça 5 de Outubro. Para utilizar as bicicletas basta que o utilizador se dirija a uma das estações e passe o Cartão BUTE ou a app para desbloquear o aparelho.

Para devolver a bicicleta e dar por terminada a sua utilização, que tem tempo máximo de duas horas, basta voltar a acoplá-la numa das estações. Como é especificado no regulamento, “o parqueamento da bicicleta nas proximidades da estação de bicicletas não equivale à sua devolução, e é considerado abandono da bicicleta”, constituindo uma coima ao utilizador que pode ir dos 150 a 500 euros.