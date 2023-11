Falta uma assinatura para o CPCD da Póvoa de Santa Iria ter estatuto de utilidade pública

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria candidatou-se ao estatuto de entidade de utilidade pública e tudo indica que será aceite e publicado em Diário da República nas próximas semanas. A novidade foi avançada pelo presidente do clube, Joaquim Ramos, durante a sessão solene evocativa dos 47 anos do clube, realizada no feriado de 1 de Novembro na sede da colectividade. “Queríamos já ter esta notícia para vos dar em primeira mão, mas infelizmente a burocracia do Estado é complicada. Do que nos dizem falta apenas uma assinatura para termos o estatuto de utilidade pública”, confirmou o dirigente.

Perante uma sala cheia de sócios, pais e atletas do clube, Joaquim Ramos emocionou-se e agradeceu a todos o trabalho e empenho que colocam diariamente na dignificação do emblema do CPCD. “Todos à sua maneira têm ajudado a levar o clube a bom porto e estou muito emocionado por ver esta casa cheia. São as modalidades e os seus atletas que ajudam o clube a crescer e isso faz-se com a ajuda e os sacrifícios dos pais”, frisou.

O CPCD, como O MIRANTE já noticiou, não desiste da intenção de fechar totalmente o seu polidesportivo para o adaptar a pavilhão e Marina Tiago, vice-presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, prometeu que essa obra será uma realidade. “A comunidade precisa do CPCD e de projectos que estão em movimento e estamos a trabalhar em conjunto, porque o movimento associativo é importante para a câmara”, afirmou.

Fabião Coutinho apresentou livro a cantar

A sessão solene contou ainda com a apresentação do novo livro de poemas de Fabião Coutinho, publicado com a chancela de O MIRANTE Editora. Fabião Coutinho, natural de Seda, concelho de Alter do Chão, vive na Póvoa de Santa Iria, é membro dos corpos sociais do CPCD. É um rosto querido da cidade e a arte está-lhe no sangue, quer como poeta popular quer enquanto cantor de fado e tocador de viola e cavaquinho no grupo de música popular do CPCD.

O livro, como O MIRANTE já noticiou, reúne alguns dos seus melhores poemas, fruto de duas décadas de escrita e quem esteve na cerimónia levou alguns exemplares autografados pelo autor. A apresentação contou com a presença de Joaquim António Emídio, director-geral de O MIRANTE, e da professora Maria Palhas Narciso, que assina o prefácio da obra e que destacou que o livro evoca uma “profunda consciência de que a terra onde nascemos e crescemos é sempre a nossa terra, que é ela que nos faz e que somos nós que nos fazemos a ela”.

Na hora de declamar um poema do livro, Fabião Coutinho optou por fazê-lo a cantar o fado à capela, sem guitarras, num momento que pode ser visto em vídeo no site de O MIRANTE. “O Fabião Coutinho, mesmo já com alguma idade, está sempre pronto a ajudar o clube e a carregar umas cadeiras como aconteceu hoje”, elogiou Joaquim Ramos, presidente do CPCD.