Feira de S. Martinho não fica completa sem o aroma e o sabor das castanhas assadas

Um dos aromas da Feira de S. Martinho, na Golegã, é o das castanhas assadas. E se a feira não é feira sem cavalos, cavaleiros, amazonas e água-pé, também não ficaria completa sem as castanhas assadas.

As castanhas têm características nutricionais benéficas para a nossa saúde por terem um elevado teor de hidratos de carbono complexos e fibras, e por serem também uma boa fonte de cálcio, potássio, magnésio e fósforo, bem como vitaminas C, E, e vitaminas B, nomeadamente a B6 e ácido fólico (importante para o bom funcionamento do sistema nervoso).

Como também lembra a nutricionista Sónia Marcelo, na sua página “dicas de uma dietista”, as castanhas contêm ainda substâncias alcalinizantes que neutralizam o excesso de ácidos no sangue, possuem fitoquímicos como luteína e zeaxantina (importantes na visão) e, quando comparadas aos frutos oleaginosos (nozes, amêndoas, avelãs), possuem menos gordura (apenas 2% contra cerca de 70%) e um maior teor em água, sendo por isso menos calóricas.

É aconselhável evitar comer as castanhas cruas porque possuem um elevado índice de ácido tânico, que diminui a absorção de alguns micronutrientes como é o caso do ferro, mas se as comer assadas, não exagere. Ou, pelo menos, exagere apenas no dia de S. Martinho. E tenha em atenção que um dos seus efeitos secundários do consumo de castanhas é a flatulência.