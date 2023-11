Incêndio em restaurante da Póvoa de Sta. Iria assustou funcionários

Dois funcionários do restaurante “O Zé Carteiro” inalaram fumo quando tentavam conter as chamas.

Um incêndio deflagrou este sábado de manhã, pelas 9h40, na cozinha do restaurante “O Zé Carteiro” na Póvoa de Santa Iria. As chamas propagaram-se à conduta de exaustão do restaurante numa altura em que estavam apenas os funcionários a preparar a casa para abrir à hora de almoço.

Dois funcionários tentaram apagar as chamas e foram assistidos no local por inalação de fumos mas não foi necessário serem transportados para uma unidade hospitalar.

Sendo uma zona movimentada da cidade o incêndio provocou aparato e motivou a curiosidade dos moradores. De acordo com os bombeiros o combate às chamas foi rápido e posteriormente foram realizados trabalhos de desenfumagem e limpeza do espaço.

No local estiveram os bombeiros e a PSP.