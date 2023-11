Jorge Miguel sabe contar histórias e é um cuidador das palavras

Jorge Vieira, presidente da Federação Portuguesa de Atletismo (FPA), fez o elogio de Jorge Miguel no lançamento do livro “À procura do caminho e outras histórias de vida” que foi lançado na DESMOR a 2 de Novembro. O dirigente contou histórias e apresentou o homem “que se fez treinador de atletismo sem passar pelo ensino académico embora seja hoje uma grande referência na evolução da modalidade. Com as palavras pode-se ajudar a mudar o mundo. Isto está estudado. No desporto nem tanto. Mas pode-se equiparar e será tão importante quanta a importância do treinador na vida do seu atleta”, disse. Para o presidente da FPA, “Jorge Miguel é um empírico no verdadeiro sentido da palavra, cuidador de palavras depois de ter sido durante a sua vida um cuidador da família e dos seus atletas. Jorge Miguel insere-se nas tradições dos contadores de histórias das comunidades. O interesse oculto do Jorge Miguel neste livro é também recompensar-se num diálogo com os amigos e as pessoas da sua comunidade. Tem ainda o condão de envergonhar aqueles que também poderiam escrever as suas histórias, mas que não o fazem por preguiça mental. E falo do assunto porque nos dias de hoje muitos dos nossos males se resolveriam com as palavras ou através das palavras”.

José Manuel Constantino, presidente do Comité Olímpico de Portugal, enviou uma mensagem gravada em vídeo a lamentar não estar presente, mas a testemunhar a grande ligação de amizade que o liga a Jorge Miguel assim como a consideração e admiração pelo seu trabalho. O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, falou de Jorge Miguel como o treinador que sempre deixou brilhar as suas estrelas, e depois contou histórias da sua vida de autarca que testemunham a dedicação à modalidade do treinador que ajudou a formar campeões do mundo.

Jorge Miguel agradeceu e explicou que o título do livro foi inspirado na vida desportiva de uma das suas atletas, e destacou o facto de ter crescido numa família de oito irmãos, numa altura em que se aprendia diariamente o valor da partilha. Depois falou do trabalho e da dificuldade de ser atleta de alta competição, ao recordar os estágios onde o isolamento em que se vive durante muitos dias é muitas vezes mais duro que os treinos. Por fim, lamentou ter sido obrigado a reformar-se pelo limite de idade, mas disse que não perdeu a vontade de continuar o seu caminho, e que voltou ao início da sua carreira: está a trabalhar outra vez no atletismo de formação e diz que se sente realizado. Miguel Pacheco, director geral da DESMOR, moderou a sessão de lançamento do livro. No final recebeu também o elogio de Jorge Miguel por ter incentivado o lançamento do livro no auditório da DESMOR e por estar presente. “À procura do caminho e outras histórias de vida” é o terceiro livro de Jorge Miguel com a chancela de O MIRANTE. “De padeiro a treinador de campeãs do mundo” e “Histórias verídicas” foram, por esta ordem, os dois primeiros livros.