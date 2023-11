Politécnico de Tomar e Fundação José Saramago assinalam centenário do escritor

No âmbito das comemorações do centenário do nascimento de José Saramago, o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes (Techn&Art) do Instituto Politécnico de Tomar (IPT) e a Fundação José Saramago vão promover uma conferência no próximo dia 10 de Novembro. A conferência, intitulada “As gentes e as paisagens da Azinhaga: nos caminhos de Saramago”, vai decorrer nas instalações da Fundação, na Azinhaga, a partir das 14h30.

O programa do evento inclui quatro intervenções. “A Azinhaga de Saramago: potencialidades para o turismo local” é a palestra que dá início ao ciclo de exposições do evento e será orientada por João Tomaz Simões, docente do IPT e membro do Techn&Art. O legado do vencedor do Prémio Nobel da Literatura em 1998 será ainda analisado de forma inovadora, no âmbito do Projeto MAS, com as apresentações de Luís Carreira dos Santos, que vai focar o tema “As paisagens que nos ligam às Pequenas Memórias”, seguida da intervenção de Maria Barras Romana e Ana do Carmo, intitulada “Das Pequenas Memórias pela Azinhaga de Saramago: os livros impresso e digital”, e de João Miguel Cordeiro e Júlio Silva em “O audiovisual como suporte de memória: curtas-metragens documentais” no contexto do Projeto MAS.

A conferência inclui ainda a antestreia de curtas-metragens também realizadas a partir do único texto autobiográfico de Saramago, assim como o lançamento do livro “Das Pequenas Memórias de Saramago. Roteiros de Memória”. A participação no evento é livre, requer inscrição prévia e é limitada à lotação do espaço e confere a atribuição de certificado de participação.