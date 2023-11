Prisão para suspeito de tráfico de droga na Glória do Ribatejo

O homem de 54 anos, detido a 30 de Outubro, na Glória do Ribatejo, concelho de Salvaterra de Magos, pela Guarda Nacional Republicana (GNR) por suspeitas de tráfico de droga vai aguardar o desenvolvimento do processo judicial em prisão preventiva, informou a GNR em comunicado, acrescentando que o suspeito foi constituído arguido e foi presente a primeiro interrogatório na terça-feira, 31 de Outubro, no Tribunal Judicial de Santarém.

De acordo com a Guarda, a detenção ocorreu no âmbito de uma investigação envolvendo o tráfico de produtos estupefacientes, que decorria há cerca de um ano e culminou com o cumprimento de cinco mandados de busca, uma domiciliária e quatro em veículos, e na apreensão de diversos materiais relacionado com o tráfico de droga.

No total, foram apreendidas 490 doses de cocaína, 49 doses de canábis, 21.003 euros em numerário, uma arma de fogo com dois carregadores, uma carabina, uma pistola de alarme, um silenciador, 158 munições de diferentes calibres, dez ovos com sementes de canábis, três balanças de precisão e diversos materiais usados no acondicionamento do produto estupefaciente.

A acção, levada a cabo pelo Comando Territorial de Santarém, através dos militares do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Coruche, contou com o reforço dos militares da Secção de Informações e Investigação Criminal, Destacamento de Intervenção de Santarém, Destacamento de Trânsito de Santarém e Posto Territorial de Marinhais.