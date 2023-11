Vila Franca de Xira é a primeira no país a receber gasóleo renovável

Os concelhos de Vila Franca de Xira e de Matosinhos são os primeiros no país a ter disponível a partir de agora a nova oferta de gasóleo 100% renovável produzido através de matérias primas de origem não fóssil, anunciou a petrolífera Galp em comunicado. Segundo a empresa, o novo gasóleo renovável é um biocombustível de baixa intensidade carbónica, obtido a partir de matérias-primas residuais ou avançadas como óleos alimentares usados e resíduos de gordura animal, e permitirá uma redução das emissões de gases com efeitos de estufa (CO2) até 90% em comparação com o gasóleo fóssil tradicional. “A sua utilização em viaturas com motor de combustão interna a diesel é em tudo idêntica à do gasóleo convencional”, explica a Galp, que escolheu Vila Franca de Xira pela sua forte dimensão logística. Este novo combustível é, de resto, destinado apenas a clientes empresariais e operadores logísticos com cartão frota e o alargamento deste novo combustível ao resto do país dependerá da procura do mercado. A ideia é ajudar a reduzir a pegada carbónica das empresas em casos onde a electrificação ainda não é uma solução prática e competitiva.