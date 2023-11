Vila de Azambuja vai ter o primeiro parque canino do concelho

O primeiro parque canino do concelho de Azambuja vai ser construído junto à Rua André Pessoa, na vila de Azambuja, numa obra da Junta de Freguesia de Azambuja que vai custar entre seis e oito mil euros. Vai ser um espaço vedado, onde os animais domésticos terão equipamentos de treino adequados para poderem “libertar energia” em segurança, disse a O MIRANTE o presidente da Junta de Azambuja, André Salema. Segundo o autarca, além deste equipamento vai haver um ponto de água onde os canídeos podem aliviar a sede e ainda uma zona de lazer pensada para os donos dos animais. A vedação vai ser feita em madeira tratada, projectada de forma a não destoar da paisagem envolvente.

Para desenvolver o projecto a junta de freguesia contratou uma arquitecta paisagista e estima-se que os trabalhos possam arrancar no início do próximo ano. O parque canino, sublinhou André Salema, foi uma ideia apresentada pela população no Orçamento Participativo da Câmara de Azambuja no ano passado, mas que não foi escolhida para avançar. “Achámos que era uma boa ideia e decidimos agarrá-la”, explica o autarca socialista.

O espaço onde vai nascer o parque canino, que se vai chamar “PraCão”, tem 448 metros quadrados. Quer o executivo da câmara municipal quer a assembleia municipal já aprovaram o auto de cedência do terreno, que é de domínio público, para a junta de freguesia. Tanto o PSD como o Chega, partidos da oposição no executivo camarário, louvaram a iniciativa mas aproveitaram para deixar alguns alertas. Do lado dos social-democratas, o vereador José Paulo Pereira sublinhou a importância de o município apostar em campanhas de adopção de cães e de dar apoio à esterilização e tratamento dos animais quando inseridos em famílias carenciadas. Por sua vez, a vereadora do Chega, Inês Louro, embora tenha votado favoravelmente, considerou que há outras medidas mais prioritárias a serem adoptadas, nomeadamente a adaptação de parques infantis a crianças com mobilidade reduzida.