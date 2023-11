Almeirim cria rede de bibliotecas com os agrupamentos de escolas

A Câmara de Almeirim e os dois agrupamentos de escolas do concelho, o de Almeirim e o de Fazendas de Almeirim, acordaram constituir uma rede concelhia de bibliotecas, que tem como um dos objectivos “rentabilizar recursos através de partilhas de experiências”. Segundo a proposta do presidente do município, Pedro Ribeiro, aprovada em reunião do executivo, esta rede pretende também realizar projectos e iniciativas de interesse lúdico-pedagógico, animação e promoção do livro e da leitura, estimular a aprendizagem ao longo da vida, realizar tratamento documental e integrar tecnologias da informação na gestão e partilha de recursos. A rede terá também a missão de melhorar o acesso público.

Duas das vantagens são a troca de informação bibliográfica e a dinamização de empréstimos de obras entre as bibliotecas do município e as das escolas num sistema uniformizado. Com esta ideia pretende-se também sensibilizar a comunidade educativa para o valor e a missão das bibliotecas, “procurando um reconhecimento do papel social, educativo e cultural das mesmas”. Com esta rede vai existir um catálogo online conjunto, que será actualizado permanentemente.

O protocolo entre a autarquia e os agrupamentos de escolas prevê que esta rede tenha um órgão de direcção e outro de gestão, sendo a assembleia-geral da rede constituída pelo presidente da câmara e directores dos agrupamentos, os vereadores da educação e da cultura, bem como o coordenador da biblioteca municipal, um coordenador interconcelhio designado pela rede e os professores responsáveis pelas bibliotecas escolares. Entre outras funções, cabe a este órgão estabelecer a verba anual para as escolas adquirirem fundos documentais para as suas bibliotecas, aprovar o plano de actividades, definir estratégias de desenvolvimento da rede e delegar competências no grupo de trabalho da rede.

O grupo de trabalho, que integra o coordenador da biblioteca municipal e o coordenador interconcelhio, bem como os professores bibliotecários, tem a missão de assegurar a disponibilização do catálogo das bibliotecas, elaborar e submeter a aprovação o plano de actividades, ficando também responsável pelo seu cumprimento. Tem ainda como competência contribuir para a divulgação e promoção das actividades da rede, entre outras tarefas. Os encargos com os sistemas informáticos da rede são suportados pelo município.