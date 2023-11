Estão em marcha acções para travar sobrepopulação de javalis em Abrantes

A Associação de Caçadores de Alferrarede Velha está a levar a efeito um conjunto de acções extraordinárias autorizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), que visam a redução da população de javalis em Abrantes, concelho onde os animais têm sido avistados com alguma frequência em zonas urbanas e destruído colheitas. A informação foi dada na última reunião do executivo da Câmara de Abrantes pelo presidente do município, Manuel Valamatos.

“Estamos gratos com o empenhamento de forma discreta com que esta associação tem desempenhado um papel importante na correcção da densidade de javalis. Um trabalho feito em estreita articulação com o gabinete de protecção civil, garantindo todas as condições de segurança e o ICNF, que é a entidade que tem competências nessa área”, disse o autarca socialista em resposta ao vereador do movimento Alternativacom, Vasco Damas, que quis saber se está a ser cumprida a limpeza de terrenos como forma de travar a proximidade dos javalis com as áreas urbanas.

Respondendo em concreto à questão colocada por Vasco Damas, o presidente do município garantiu que todos os terrenos municipais na zona da cidade estão limpos e que a autarquia tem vindo a “sensibilizar os privados” para que procedam à limpeza dos seus terrenos, embora nalguns casos, perante a lei, não sejam obrigados a limpar.

“Não vedamos as cidades e há muitos anos que javalis aparecem junto às habitações em zonas mais rurais. Dentro da Europa várias espécies estão a invadir as cidades e este princípio é que nos deve deixar preocupados relativamente às questões ambientais e todos os processos que o ser humano provoca para que estas coisas aconteçam”, acrescentou Manuel Valamatos, sublinhando a perigosidade associada quando se trata de javalis e que a sua presença não é problema exclusivo do concelho de Abrantes.

O autarca adiantou ainda que a câmara municipal se prepara para atribuir um apoio à Associação de Caçadores de Alferrarede Velha como forma de ajudar no processo de correcção da densidade de javalis.