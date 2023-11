Hospital de Vila Franca de Xira abre 77 vagas para enfermeiros

Vão abrir 70 vagas para enfermeiro especialista e sete para enfermeiro gestor no Hospital de Vila Franca de Xira. Enfermeiros vão realizar a 9 de Novembro um plenário e concentração no hospital exigindo a contagem integral do tempo de serviço para progressão na carreira.

O Hospital de Vila Franca de Xira vai abrir 77 vagas destinadas à carreira especial de enfermagem nas diversas categorias, anunciou o conselho de administração da unidade hospitalar. Em comunicado, o Hospital de Vila Franca de Xira refere que recebeu autorização para avançar com a abertura de procedimento concursal para a ocupação de 70 vagas para enfermeiro especialista e sete para enfermeiro gestor.

“O reforço dos recursos humanos do Hospital de Vila Franca de Xira reflecte a aposta em dotar a instituição de maior capacidade assistencial contribuindo para a contínua melhoria dos cuidados de saúde prestados à população”, lê-se na mesma nota.

Recorde-se que os enfermeiros do Hospital de Vila Franca de Xira vão realizar a 9 de Novembro, pelas 11h00, um plenário e concentração no hospital exigindo a contagem integral do tempo de serviço para progressão na carreira. O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exige ao Ministério da Saúde e à administração do hospital, liderada por Carlos Andrade Costa, que faça a contagem integral de todos os pontos de serviço para efeitos de progressão nas carreiras e que todos os enfermeiros especialistas sejam transitados para as respectivas categorias. Estas reivindicações vão ser entregues a 9 de Novembro à administração da unidade hospitalar na forma de um abaixo-assinado.