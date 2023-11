Moradores de Povos criticam falta de podas nas árvores

A falta de podas regulares na árvore situada em frente ao número dois da Praceta Família Hustarte, em Povos, Vila Franca de Xira, está a dar dores de cabeça a quem ali vive. Todos os anos a árvore é podada para evitar que os ramos ganhem dimensões demasiado grandes, mas este ano a intervenção ainda não chegou e os residentes criticam a situação e pedem ajuda ao município para que avance rapidamente com os trabalhos. “Tenho os ramos a entrar-me pela janela e nos dias de vento é terrível, temos os ramos a bater nas janelas e a fazer barulho, até para estender a roupa é difícil”, lamenta a O MIRANTE Inês Estêvão, uma das residentes. Quem vive na praceta gosta da árvore e da sombra e conforto que esta dá nos dias de calor por isso não querem que seja arrancada, apenas cuidada em condições.

Os moradores já enviaram queixas à junta de freguesia que explicou que as podas não são da sua competência e encaminhou os alertas para a câmara mas sem uma resposta efectiva para o problema. “A única coisa que nos diziam é que tínhamos de enviar as queixas para a loja do munícipe. E a árvore continua por podar”, lamenta Inês Estêvão, que escolheu Povos para viver há três anos. Um dos seus vizinhos já teve de cortar ramos para conseguir abrir as janelas. “Do que os vizinhos nos contam chegaram mesmo a existir outras duas árvores na praceta que foram arrancadas há uns anos depois dos moradores se queixarem do mesmo”, acrescenta a moradora.

Questionada sobre o assunto, o município explica que a última intervenção de manutenção das árvores da praceta foi realizada a 24 de Novembro do ano passado. “Por norma este tipo de intervenção acontece ciclicamente numa periodicidade trianual”, explica o município prometendo enviar uma equipa ao local para avaliar a situação. O serviço de podas, abate e plantação de novas árvores no concelho, recorde-se, custa 750 mil euros por ano.