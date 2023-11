Rastreio do cancro da mama em Constância

Um rastreio do cancro da mama no concelho de Constância vai decorrer entre 20 e 28 de Novembro, numa Unidade Móvel da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), estacionada junto ao Campo Polidesportivo Municipal. O rastreio destina-se a mulheres do concelho entre os 50 e 69 anos e deve realizar-se de dois em dois anos.

O exame vai ser garantido por uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que proporcionam uma melhor qualidade do diagnóstico. A organização é da LPCC – Núcleo Regional do Sul, em parceria com a Associação Regional Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e o Agrupamento de Centros de Saúde Médio Tejo.