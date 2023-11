SMAS de VFX conquistam novamente o selo de qualidade

Os Serviços Municipalizados de Água e Saneamento de Vila Franca de Xira (SMAS) foram novamente distinguidos, este ano, com o selo de qualidade exemplar da água para consumo humano. A novidade foi revelada pelos SMAS de Vila Franca de Xira em comunicado. O selo de qualidade da água é atribuído pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR). “Em 2022 os SMAS de Vila Franca de Xira cumpriram de forma exemplar com todos os requisitos que tornam as entidades gestoras elegíveis para a atribuição do selo, espelhando assim o empenho na garantia da qualidade da água distribuída no concelho”, referem os SMAS. O selo de qualidade da ERSAR tem como objectivo distinguir e divulgar casos portugueses de referência no âmbito dos serviços de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais urbanas e gestão de resíduos urbanos. Os serviços municipalizados de Vila Franca de Xira têm ganho o selo de qualidade há vários anos.