Salvaterra atribuiu verbas para aumentar capacidade em creches

O executivo da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos aprovou um conjunto de protocolos com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Salvaterra de Magos e o Centro de Bem Estar Social de Foros de Salvaterra para apoio na realização de obras de adaptação e requalificação nas creches. O principal objectivo da autarquia, para além de melhorar as condições das instalações, é aumentar a sua capacidade e consequentemente a oferta para as famílias do concelho.

O Centro Paroquial de Bem Estar Social de Salvaterra de Magos receberá perto de 16 mil euros e o Centro de Bem Estar Social de Foros de Salvaterra cerca de 6.700 euros. Os protocolos foram aprovados por unanimidade nas duas sessões camarárias de Outubro.