Santarém é novamente “Município Amigo do Desporto”

O galardão “Município Amigo do Desporto” foi atribuído à Câmara de Santarém pelo sétimo ano consecutivo numa cerimónia que decorreu em Loures, no dia 6 de Novembro. A autarquia refere que a distinção “é um reconhecimento público das boas práticas adoptadas na promoção do desporto e da actividade física e no compromisso assumido pelo mesmo em proporcionar oportunidades de atcividade física e desportiva à sua comunidade, promovendo assim um estilo de vida activo e saudável”.

O Programa de Apoio à Formação Desportiva/Actividade Regular, o Programa de Apoio à Organização de Eventos Desportivos, os apoios às colectividades com cedência de transportes e outras acções desenvolvidas ou apoiadas pelo município constituem-se como marcas do trabalho feito agora reconhecido, refere o município escalabitano.