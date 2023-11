Acesso ao IC10 na circular urbana de Santarém cortado para obras

A empresa pública Infraestruturas de Portugal vai proceder ao corte de trânsito, na circular urbana D. Luís (vulgo Rua O), em Santarém, no ramo de acesso ao IC10 e ponte Salgueiro Maia, no sentido norte/sul, a seguir à área de serviço da Galp, devido a trabalhos de pavimentação. Segundo informação da Câmara de Santarém, as obras começam na terça-feira, 14 de Novembro, prevendo-se que decorram até dia 24 deste mês. O desvio estará devidamente sinalizado no local.