Alcanena recebe Encontro Nacional de Coleccionadores

O Pavilhão Multiusos de Alcanena vai acolher o 25º Encontro Nacional de Coleccionadores no dia 18 de Novembro. De acordo com informação disponibilizada pelo município de Alcanena, está prevista a chegada dos coleccionadores e a distribuição das mesas às 9h00. Às 10h00 prevê-se a abertura oficial do encontro, seguindo-se a entrega de certificados e lembranças aos participantes. A entrada é de acesso livre e as inscrições podem ser feitas por telefone e por correio electrónico.