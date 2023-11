Alunas do concelho de Abrantes premiadas pelo seu mérito

Alunas foram distinguidas numa cerimónia que contou com a presença do presidente do município, Manuel Valamatos, e de Dulce Franco, em representação da Tejo Energia. Foto CM Abrantes

Os melhores alunos do ensino secundário do ano lectivo transacto dos Agrupamentos de Escolas Nº 1 e Nº 2 de Abrantes e da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes (EPDRA) foram premiados pelo seu mérito escolar pela Câmara de Abrantes e a Tejo Energia. A cerimónia de entrega das distinções e do prémio monetário, no valor de 1.250 euros (por aluno), realizou-se na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, na sexta-feira, 27 de Outubro.

As alunas distinguidas, ou seja, as que obtiveram melhor média, foram Rita Palácio e Rita Rodrigues, alunas na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, Maria Inês Dias e Jéssica Canaveira, ambas alunas na Escola Secundária Dr. Solano de Abreu, e Maria Inês Barreta, aluna do curso de Técnico de Produção Agropecuária da EPDRA.