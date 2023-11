Desmantelada rede de jovens criminosos em Vila Franca de Xira

partilhe no Facebook

Cinco jovens, com idades entre os 16 e os 20 anos, foram detidos em Vila Franca de Xira por suspeita de furtos em várias residências e viaturas. As detenções foram realizadas a 7 de Novembro pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Alenquer com o apoio dos núcleos de investigação de Lisboa, Vila Franca de Xira e a colaboração da PSP.

A investigação, que arrancou há quatro meses na sequência de outros roubos em residências de Lisboa e Setúbal, permitiu aos militares da guarda apurar a identidade e localização dos suspeitos, levando-os ao concelho de VFX onde culminou a operação, com a emissão de cinco mandados de busca domiciliária e cinco mandados de detenção.

Durante as diligências foram apreendidos vários artigos furtados, entre os quais seis telemóveis, um hoverboard, duas bicicletas com acessórios, um leitor de música, um par de auscultadores e uma carteira contendo documentos de identificação. Alguns objectos já foram restituídos aos proprietários segundo explica a GNR em comunicado. Os cinco detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Loures onde lhes foi aplicada como medida de coacção a medida mais grave de prisão preventiva.