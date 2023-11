Futura região que une Lezíria, Médio Tejo e Oeste já dá que falar

A NUT II, que une as comunidades intermunicipais da Lezíria do Tejo, Médio Tejo e Oeste, criada em Janeiro deste ano, não está a ser bem aceite pelas comunidades intermunicipais da região Centro. A informação foi dada a O MIRANTE pela actual vice-presidente do Turismo do Centro, Anabela Freitas, à margem de um seminário sobre Turismo e Desenvolvimento Regional, organizado pela SEDES – Associação para o Desenvolvimento Económico e Social – que decorreu a 2 de Novembro, na Casa do Campino, em Santarém.

“Acham que a NUT lhes vai retirar dinheiro, mas tem de ser bem explicado que não é isso que vai acontecer. A nova NUT vai buscar financiamento a outras gavetas”, esclareceu Anabela Freitas, sublinhando que, actualmente, as comunidades intermunicipais do Oeste e Médio Tejo são dos melhores executores de fundos comunitários da região Centro. Anabela Freitas, que foi presidente da Câmara de Tomar durante os últimos 10 anos, considera que a NUT II, que deverá entrar em vigor em 2027, vai desenvolver melhor a região e mais rápido, isto se for executado tudo a que se propõe. Além disso, reforça, será autónoma para aceder aos fundos comunitários do quadro de 2030. A vice-presidente do Turismo do Centro defende que os autarcas têm um papel relevante, mas a nova NUT estará sempre dependente da CCDR (Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional). “As CCDR vão passar a ter cinco vice-presidências e queremos que uma seja só para esta nova NUT II”, sublinhou.

Em relação à localização do novo aeroporto, Anabela Freitas afirma existir unanimidade dos autarcas na opção Santarém. “Ao princípio não defendiam essa hipótese porque Monte Real, que lhes é mais próximo, ainda estava em cima da mesa. Agora todos concordam que Santarém é o melhor local. Se não aparecem nos debates é porque sabem que é um processo que vai ser longo e têm sempre muito que fazer, mas estão todos unidos nesta ambição”, vinca ao nosso jornal.

Também presente no debate, o vice-presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR), Pedro Beato, explica que havendo três das opções em cima da mesa para a construção do novo aeroporto (Santarém, Benavente e Vendas Novas) a ERTAR não vai tomar posição oficial enquanto a Comissão Técnica Independente não disponibilizar os primeiros dados, o que está previsto acontecer este mês de Novembro. “Não tendo acervo suficiente e esclarecedor sobre o assunto, não participando em grupos de trabalho, ainda não temos opinião formada sendo que queremos ter uma palavra com muita consciência”, referiu. Em relação à nova NUT II, Pedro Beato garantiu que vão continuar a trabalhar com os 11 concelhos que formam a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo. Prova disso é terem estreado, a 1 de Novembro, uma nova campanha publicitária especifica para o Ribatejo no sentido de o afirmar como novo destino turístico. Também a 18 de Dezembro vai realizar-se, em Santarém, a primeira conferência “Turismo do Ribatejo”. “O mais importante é haver estabilidade para que os territórios se desenvolvam e é isso que quero para a Lezíria do Tejo”, defendeu.

A importância do Turismo

O presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, defendeu, durante o seminário, a criação do Ministério do Turismo dada a importância que a área representa para Portugal. “Somos o quinto país do mundo em que o turismo tem mais impacto no nosso PIB, o que é fundamental para o desenvolvimento de Portugal. Deveríamos ter um ministro e não apenas uma secretaria de Estado”, critica Ricardo Gonçalves. O autarca refere que Santarém teve um aumento de 40% no número de dormidas sendo que grande parte do desenvolvimento deve-se também ao facto do concelho se ter transformado no ponto de referência para quem aprecia gastronomia mais tradicional. Também os monumentos e igrejas passaram a estar abertos diariamente, o que não acontecia, tendo aumentado o número de turistas nos últimos anos.

A presidente da delegação de Santarém da SEDES, Salomé Rafael, à semelhança de Anabela Freitas e Pedro Beato, alerta para a falta de mão-de-obra qualificada nas áreas do turismo, hotelaria, gastronomia, mesa e bar. “Restaurantes têm hoje muito melhor qualidade, mas necessitamos de mão-de-obra qualificada. Temos de pensar em estratégias para atrair jovens, sobretudo na formação inicial, para as áreas relacionadas com turismo. Temos de dar o salto qualitativo para desenvolver a formação qualificada nestas áreas”, destacou a dirigente.

Os vice-presidentes das entidades de turismo presentes no debate alertaram para o facto de estarem muito dependentes do Poder Central. “Até para fazermos uma ligeira alteração orçamental é preciso ir à tutela. Temos de ter mais autonomia senão os projectos vão continuar muito tempo no papel”, afirmaram.