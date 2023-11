Juntas do concelho de Torres Novas recebem 400 mil euros para obras prioritárias nas freguesias

O executivo da Câmara de Torres Novas aprovou na última reunião pública a atribuição de um conjunto de apoios, no valor global de 400 mil euros, às juntas de freguesia do concelho para a execução de obras definidas como prioritárias.

A maior fatia (54.715 euros) vai para a União de Freguesias de Santa Maria, Salvador e Santiago para a implementação de um parque infantil em Carreiro da Areia, pintura de parque infantil em Carreiro da Areia, pavimentação do beco da Rua da Boavista, em Casal Sentista, e elaboração de busto para colocação na rotunda da Caveira. Segue-se a União de Freguesias de São Pedro, Lapas e Ribeira Branca que vai receber 52.445 euros para a substituição do gradeamento da ponte em Ribeira Branca, beneficiação do triângulo da Rua da Bela Vista/Avenida Jardim em Torres Novas, beneficiação da praceta da Rua 1º de Maio, em Lapas e conversão de edifício da junta de freguesia na Rua dos Capitães na futura casa mortuária de Ribeira Ruiva.

Na União de Freguesias de Brogueira, Parceiros de Igreja e Alcorochel os 42.206 euros a atribuir destinam-se à requalificação da fachada exterior, da sala de espera e casas-de-banho da Extensão de Saúde de Alcorochel, colocação de painéis em azulejo no cemitério de Parceiros de Igreja, continuação das obras de alargamento do cemitério de Brogueira e substituição de telhado na escola de Parceiros de São João. Para a freguesia de Riachos foi autorizada a transferência de uma verba de 40.517 euros para a construção de muro no cemitério de Riachos (segunda fase).

A Junta de Assentis vai aplicar os 38.403 euros que lhe são destinados na requalificação do edifício sede e edifício anexo; a Junta de Pedrogão vai investir os 37.864 euros na primeira fase de construção do parque panorâmico do Outeiro Mourão; a União de Freguesias de Olaia e Paço vai adquirir um destroçador de braço limpa bermas para tractor, instalar um parque infantil em Soudos e outro na Lamarosa com os 37.651 euros de apoio; e a Junta de Chancelaria vai pavimentar as bermas de estrada na Rua do Fojo (Pafarrão) com o apoio de 36.410 euros.

Por fim, a Junta de Meia Via vai apostar na requalificação de ossário no cemitério, na aquisição de contentores modelares e de varredoura de passeios, na aquisição e montagem de quatro abrigos de passageiros, com o apoio de 29.908 euros; e a Junta de Zibreira vai investir os 29.877 euros que lhe são destinados na construção de palco e zona de arrumos no espaço multiusos em Zibreira (primeira fase).

Segundo o município de Torres Novas, estes valores, que resultam da aplicação de critérios e do acordo de todas as partes, vão permitir melhorar continuamente a qualidade dos serviços prestados às populações e a racionalização dos recursos disponíveis no orçamento municipal.