Pais pedem obras urgentes em escola no Bairro do Paraíso em VFX

A Escola Básica nº 4 do Bairro do Paraíso, em Vila Franca de Xira, pertencente ao Agrupamento de Escolas Reynaldo dos Santos, está desde Novembro do ano passado a sofrer com problemas que tardam em ser resolvidos, alertam vários pais de alunos.

Entre os problemas estão estores de algumas salas de aula danificados e fechados e um ginásio polivalente onde chove no interior quando a pluviosidade é mais elevada. “Não me parece de todo adequado que crianças do primeiro ciclo e professores estejam a assistir a aulas e a leccionar com luz artificial, quando as próprias salas de aula têm uma ampla área envidraçada que permitiria a passagem de luz natural para o interior”, lamenta Pedro Pereira, pai de um dos alunos. Numa carta enviada ao executivo da câmara, a que O MIRANTE teve acesso, o encarregado de educação lamenta que a tão esperada manutenção correctiva anunciada pelo município não esteja a resultar ou seja de muito tardia execução. “É recorrente a não utilização do ginásio em dias de chuva. Ou seja, se no exterior está a chover as crianças têm de realizar as actividades no interior, no ginásio. Se entra água onde vão ser realizadas essas mesmas actividades?”, questiona Pedro Pereira.

A O MIRANTE a Câmara de Vila Franca de Xira explica que a manutenção dos estores da escola já se encontrava prevista e que o problema foi entretanto resolvido, lembrando que as intervenções de reparação decorrem “da oportuna comunicação de desconformidades pelo órgão de gestão escolar”. Já no que diz respeito às infiltrações no ginásio a câmara admite que o problema é mais complexo e carece de intervenção profunda. “Apesar das limpezas periódicas da cobertura e caleiras, no caso desta escola e dada a envolvente arbórea as infiltrações agudizaram-se no decurso das últimas intempéries que assolaram o país e que tantos estragos causaram também no nosso concelho”, confirma.

O município explica que a EB nº4 do Bairro do Paraíso faz parte da candidatura apresentada pela câmara para receber apoio às reparações de anomalias sofridas nos equipamentos do concelho resultantes do mau tempo e garante que será realizada entretanto uma empreitada específica para reparar os problemas das infiltrações no ginásio da escola.