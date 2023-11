Desaparecimento de jovem na Ribeira de Santarém na Polícia Judiciária

A Polícia Judiciária está a investigar o desaparecimento de João Nobre, de 25 anos, está desaparecido desde as 20h00 de sexta-feira, 3 de Novembro, depois de ter sido visto pela última vez junto à zona desportiva na Ribeira de Santarém, concelho de Santarém. Além das investigações das autoridades, a família e amigos têm continuado as buscas, numa tentativa desesperada de encontrarem o jovem.

Ao que O MIRANTE confirmou com o comandante dos Sapadores Bombeiros de Santarém, Carlos Grazina, no sábado à noite e na manhã e tarde de domingo, 11 e 12 de Novembro, a família de João Nobre juntou um grupo de pessoas, que percorrerem alguns dos locais da cidade que o jovem costumava frequentar com os amigos. A este grupo juntaram-se os Sapadores de Santarém, em resposta ao apelo directo feito pelo pai de João Nobre.

No sábado à noite, adiantou o comandante, cinco operacionais participaram nas buscas que decorreram junto à antiga Escola Prática de Cavalaria, com uma câmara térmica, e no dia seguinte percorreram algumas zonas da cidade, desde as encostas de São Bento, Carreira de Tiro e Senhora do Monte, com a ajuda de um drone. Mais uma vez, lamentou Carlos Grazina, as buscas revelaram-se infrutíferas.

Desde o dia do desaparecimento a família e autoridades já receberam vários possíveis avistamentos de João Nobre, mas que até à data não deram em nada. Para já, ao que foi possível apurar, não há indícios de crime, mas todas as hipóteses se mantêm em aberto. João Nobre vestia um casaco azul e verde e calças desportivas de cor cinzenta. Quem tiver informações sobre o paradeiro de João Nobre deve entrar em contacto com as autoridades.