Dois detidos por condução sob efeito do álcool na Feira da Golegã

A GNR efectuou duas detenções por crime de condução sob o efeito do álcool e elaborou 152 autos de contraordenação por infracções ao Código da Estrada durante o patrulhamento no âmbito da Feira Nacional do Cavalo, que decorreu de 3 a 12 de Novembro na Golegã. Os militares levantaram ainda 41 autos de contraordenação por incumprimentos do Regulamento Municipal e quatro autos por utilização irregular de drones.

A operação contou com o empenho de diversas valências do Comando Territorial de Santarém da GNR e com o apoio da Unidade de Intervenção, da Unidade de Segurança e Honras de Estado, da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro e de forças estrangeiras como a Guardia Civil (Espanha), Gendarmerie (França) e Carabinieri (Itália).