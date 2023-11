Administrador do Hospital de VFX vai prestar contas à câmara municipal

O executivo da Câmara de Vila Franca de Xira, à excepção da CDU, vai reunir com a administração do hospital da cidade, liderada por Carlos Andrade Costa, para transmitir o seu desagrado face ao estado actual de funcionamento da unidade. A proposta para realização de uma reunião com a administração do hospital foi apresentada pela Coligação Nova Geração (PSD/PPM/MPT) e foi aprovada pela maioria com voto contra da CDU. Além da administração do hospital vai também ser solicitada a presença na reunião do director executivo do Agrupamento de Centros de Saúde do Estuário do Tejo (ACES).

No documento é justificado o pedido de reunião com os “casos repetidos de utentes que são negligenciados” pelas decisões do conselho de administração. O ponto de partida para a exigência de que a administração do hospital venha prestar contas do que está a acontecer surgiu depois de se saber que uma utente do hospital foi ameaçada com uma queixa-crime após se ter queixado do serviço como O MIRANTE noticiou na altura.

A proposta refere que o hospital “encontra-se diariamente confrontado com a perda de qualidade dos serviços” após o fim da Parceria Público Privada incluindo atrasos nos encaminhamentos hospitalares e ameaças de encerramentos de urgências. “A tudo isso respondem-nos com o facto de estarem a criar o hospital mais tecnológico do país”, notam os autarcas, que não compreendem como é que a gestão do hospital considera o deteriorar dos serviços “uma percepção dos utentes não correspondendo à realidade”. Na visão dos eleitos, “nada podia estar mais longe da verdade sendo revelador de uma cegueira operacional e de gestão que coloca as pessoas em último lugar com responsabilidades directas da tutela”.

“Vemos o caos do hospital”

Barreira Soares, vereador do Chega, afirmou não ter como não votar favoravelmente o pedido de reunião. “Visa apurar responsabilidades e pressionar a administração do hospital a fazer mais e melhor. Hoje olhamos para o HVFX e vemos o caos em que se tornou”, criticou. A CDU surpreendeu ao votar contra a proposta e a mostrar não ter qualquer intenção de participar na reunião. “Esta proposta faz um elogio inaceitável à necessidade de regresso da PPP ao hospital de VFX. É uma obsessão ideológica para destruir tudo o que é público”, criticou Nuno Libório, considerando que o documento visa destruir o Serviço Nacional de Saúde. O presidente da câmara, Fernando Paulo Ferreira, lembrou que a proposta é apenas para perceber que vereadores estão disponíveis para participar na reunião com os gestores para que possam “transmitir de forma directa e imediata as preocupações que também são vossas”. No fundamental, explicou, tratava-se de saber se todos estavam do mesmo lado na defesa dos interesses das pessoas junto do hospital. Nuno Libório não mudou o sentido de voto.