Debate sobre o 25 de Novembro em Santarém

O 25 de Novembro de 1975 é o tema da próxima assembleia de investigadores do Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão. A sessão está marcada para dia 23 de Novembro, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A mesa redonda vai ser moderada por Miguel Corrêa Monteiro, vice-presidente da Academia Portuguesa da História, e vai contar com três intervenções: “25 de Novembro: uma perspetiva histórica”, por José Matos; “ O 25 de Novembro na E.P.C de Santarém”, pelo coronel António Garcia Correia; e “Esforço dos militares da E.P.C na preservação dos ideais do 25 de Abril”, pelo coronel Joaquim Bernardo.