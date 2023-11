GNR recupera material furtado em Ourém

A GNR de Tomar recuperou diverso material furtado no concelho de Ourém, a 10 de Novembro, no seguimento de uma denúncia por furto numa residência. As diligências policiais culminaram na identificação e localização de três suspeitos, dois homens de 26 e 28 anos e uma mulher de 21 anos.

A recuperação dos valores roubados decorreu da realização de duas buscas domiciliárias e uma num veículo onde apreenderam 865 euros em dinheiro, 351 moedas de colecção, um telemóvel e uma coluna bluetooth. Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Ministério Público. A acção contou com o reforço do Posto da GNR de Fátima e do Núcleo de Apoio Técnico do Comando Territorial de Santarém.