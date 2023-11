Ourém foi palco central do debate sobre políticas de juventude

A 19ª edição do Encontro Nacional de Associações Juvenis (ENAJ), que decorreu entre os dias 11 e 12 de Novembro, colocou Ourém no palco central do debate sobre políticas de juventude. No primeiro dia da iniciativa realizou-se o Fórum Nacional “Juventudes e o Poder Local”, promovido pela Federação Nacional das Associações Juvenis (FNAJ ). Realizado em parceria com a Agência Nacional Erasmus+ Juventude/Desporto e Corpo Europeu de Solidariedade, o fórum concentrou-se na necessidade de aproximar a juventude e o associativismo juvenil das políticas locais e dos decisores políticos. O tema em debate resultou de uma consulta nacional que identificou a necessidade de acção política concreta para jovens, culminando na discussão sobre a implementação de Planos Municipais de Juventude.

Ao longo de dois dias, mais de meio milhar de jovens, representantes de várias associações e vindos de vários pontos do país, visitaram o concelho de Ourém. O programa do ENAJ foi rico em temas e actividades relacionadas com o associativismo juvenil na economia social portuguesa e contou com a participação de vários oradores especialistas em temáticas prementes relacionadas com a juventude e a sociedade portuguesa.

Na sessão de abertura, o presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, deu as boas-vindas aos participantes, expressando a sua satisfação por Fátima sediar o evento de importância nacional. O painel de abertura contou também com as intervenções do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia, do Presidente da FNAJ, Marco Santos, e do director da Agência Nacional Erasmus+, Luís Alves.