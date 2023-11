12 carros já bateram em vedação na Póvoa da Isenta 

Um empresário construiu um muro com vedação para proteger as estufas. Desde essa altura já contou 12 choques contra a estrutura.

Empresário construiu pequeno muro de suporte a uma vedação metálica e já 12 carros embateram no local na Póvoa da Isenta. fotoDR

Desde que Hugo Quelso construiu um pequeno muro de suporte a uma vedação metálica, para proteger o seu terreno onde se dedica à produção de plantas para horticultura, em Póvoa da Isenta, já contabilizou 12 embates de carros. O viveirista de plantas já nem se preocupa com os prejuízos que têm sido causados, nem com o tempo que perde a fazer participações às autoridades e ao seguro, apenas quer que a estrada que liga aquela localidade a Atalaia (Almoster) tenha sinalização de perigo naquela zona e que tenha algum sistema para impedir as altas velocidades e os despistes.