Começaram a ser colocados os passadiços pedonais de Alverca

Já começaram a ser colocados os passadiços de madeira do futuro caminho ribeirinho de Alverca, que vai unir a cidade às vizinhas localidades de Forte da Casa, Póvoa de Santa Iria e ao Parque das Nações em Lisboa. A novidade foi avançada pelo presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, num vídeo publicado nas redes sociais do município durante uma visita que realizou ao local. O autarca diz que este arranque da obra é "mais um passo" dado rumo ao desígnio de completar a totalidade dos 22 km de frente ribeirinha de VFX. A obra, recorde-se, vai custar seis milhões de euros, tem uma extensão de 4,9 km e abrangerá uma área de 14,1 hectares em solos lodosos com desafios técnicos elevados. Se tudo correr como planeado os trabalhos deverão ficar prontos em Setembro de 2025.