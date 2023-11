Abrantes atribui apoio a caçadores para travarem proliferação de javalis

partilhe no Facebook

A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade na reunião do executivo municipal de 13 de Novembro a atribuição de um apoio no valor de 2.500 euros à Associação de Caçadores de Alferrarede Velha pelas acções de correcção da densidade de javalis que tem desenvolvido no território concelhio.

Tal como já tinha referido o presidente do município, Manuel Valamatos, estas acções extraordinárias são autorizadas pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e visam a redução da população de javalis em Abrantes, concelho onde os animais têm sido avistados com alguma frequência em zonas urbanas e destruído colheitas.