Assaltos em Torres Novas deixam moradores e comerciantes em alerta

Moradores e comerciantes da Quinta da Silvã e zona das Tufeiras, no concelho de Torres Novas, estão preocupados com os assaltos violentos com recurso a arma branca que têm ocorrido em estabelecimentos comerciais naquelas zonas da cidade. O Comando Distrital de Santarém da Polícia de Segurança Pública (PSP) confirma, em resposta a O MIRANTE, que desde o início de Outubro até 17 de Novembro, a esquadra de Torres Novas da PSP “tem registados dois crimes de roubo, com recurso a arma branca, perpetuados pelo mesmo suspeito".

